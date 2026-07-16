cassazione conferma divieto di dimora in campania per consigliere regionale

La Cassazione ha confermato il divieto di dimora in Campania e nelle zone limitrofe per un consigliere regionale di Forza Italia. L'uomo, che era stato sottoposto a questa misura, deve rimanere in Abruzzo, a Castel di Sangro. La decisione riguarda la permanenza in specifiche aree geografiche e non permette all'interessato di entrare o soggiornare nelle regioni interessate. La misura è stata confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Cassazione ha confermato la misura del divieto di dimora in Campania e nelle regioni limitrofe per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, che resta dunque “confinato” in Abruzzo, a Castel di Sangro. Zannini risponde, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni e realizzata dai sostituti Anna Ida Capone e Giacomo Urbano), di corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso, concussione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per tale inchiesta il politico casertano, originario di Mondragone, attualmente sospeso, ha già ricevuto l’avviso di conclusione indagini da parte della Procura; un passaggio prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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