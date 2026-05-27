Smartphone al semaforo | la Cassazione conferma il divieto e le multe
La Cassazione ha confermato il divieto di usare lo smartphone mentre si è al semaforo, confermando anche le multe comminate. La Corte ha respinto i ricorsi presentati da chi aveva contestato le sanzioni, sostenendo che l’uso del cellulare in quella fase costituisce infrazione. La differenza tra arresto temporaneo e sosta non è stata oggetto di decisione, ma si evidenzia come il divieto riguardi specificamente l’utilizzo del telefono durante la fermata.
? Punti chiave Cosa distingue legalmente un arresto temporaneo da una sosta?. Perché la Cassazione respinge i ricorsi per l'uso del cellulare?. Come può un automobilista dimostrare la falsità di un verbale?. Quando l'uso dello smartphone è considerato una violazione del Codice?.? In Breve L'ordinanza n. 2333120 della Cassazione distingue tra arresto temporaneo e sosta con motore spento.. L'articolo 157 del Codice della Strada proibisce l'uso del cellulare durante l'arresto in carreggiata.. I verbali delle forze dell'ordine godono di piena prova legale fino a querela di falso.. L'uso di vivavoce o auricolari resta l'unica alternativa consentita per gestire le comunicazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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