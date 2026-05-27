Smartphone al semaforo | la Cassazione conferma il divieto e le multe

Notizia in breve

La Cassazione ha confermato il divieto di usare lo smartphone mentre si è al semaforo, confermando anche le multe comminate. La Corte ha respinto i ricorsi presentati da chi aveva contestato le sanzioni, sostenendo che l’uso del cellulare in quella fase costituisce infrazione. La differenza tra arresto temporaneo e sosta non è stata oggetto di decisione, ma si evidenzia come il divieto riguardi specificamente l’utilizzo del telefono durante la fermata.