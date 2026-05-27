Smartphone al semaforo | la Cassazione conferma il divieto e le multe

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Cassazione ha confermato il divieto di usare lo smartphone mentre si è al semaforo, confermando anche le multe comminate. La Corte ha respinto i ricorsi presentati da chi aveva contestato le sanzioni, sostenendo che l’uso del cellulare in quella fase costituisce infrazione. La differenza tra arresto temporaneo e sosta non è stata oggetto di decisione, ma si evidenzia come il divieto riguardi specificamente l’utilizzo del telefono durante la fermata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Cosa distingue legalmente un arresto temporaneo da una sosta?. Perché la Cassazione respinge i ricorsi per l'uso del cellulare?. Come può un automobilista dimostrare la falsità di un verbale?. Quando l'uso dello smartphone è considerato una violazione del Codice?.? In Breve L'ordinanza n. 2333120 della Cassazione distingue tra arresto temporaneo e sosta con motore spento.. L'articolo 157 del Codice della Strada proibisce l'uso del cellulare durante l'arresto in carreggiata.. I verbali delle forze dell'ordine godono di piena prova legale fino a querela di falso.. L'uso di vivavoce o auricolari resta l'unica alternativa consentita per gestire le comunicazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

smartphone al semaforo la cassazione conferma il divieto e le multe
© Ameve.eu - Smartphone al semaforo: la Cassazione conferma il divieto e le multe
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Multe per eccesso di velocità: la Cassazione conferma i rilieviLa Corte di Cassazione ha stabilito un principio che riguarda le sanzioni per eccesso di velocità.

Leggi anche: Bollate, scatta il nuovo semaforo con la telecamera (e le multe): da quando sarà attivo

Occhio al semaforo, non commettere questo errore quando sei fermo: ti sospendono la patente!Con la riforma del Codice della strada sono state inasprite le sanzioni per alcune delle più comuni infrazioni. Attenzione a non commettere questo errore anche con il mezzo fermo al semaforo: si ... diregiovani.it

Sicurezza stradale e tecnologia. Smartphone: semaforo rosso!Quattrocentomila. È questa la cifra degli incidenti stradali che, secondo l’ACI, si verificano in Italia ogni anno; il 24% di questi sono causati dall’utilizzo scorretto dello smartphone in strada. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web