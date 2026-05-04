Zannini resta fuori dalla Campania | il Riesame conferma il divieto di dimora

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha respinto il ricorso presentato dai legali di un consigliere regionale, confermando il divieto di dimora in Campania e nelle zone vicine. Sono state depositate le motivazioni ufficiali che spiegano questa decisione, mantenendo l’interdizione del soggetto dalla regione. La decisione riguarda esclusivamente questa persona e non coinvolge altri soggetti o ambiti.

Sono state depositate le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Napoli ha respinto il ricorso presentato dai legali del consigliere regionale Giovanni Zannini, confermando il divieto di dimora in Campania e nelle regioni limitrofe. Il politico di Forza Italia resta quindi in Abruzzo, dove si trova dallo scorso marzo in seguito alla misura cautelare disposta dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata da Pierpaolo Bruni. Per i giudici, emerge un quadro segnato da una "spregiudicata familiarità corruttiva" e da un concreto rischio di reiterazione dei reati, anche alla luce del ruolo politico ancora ricoperto. A Zannini vengono contestati, tra gli altri, i reati di corruzione, falso in concorso e truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Zannini resta fuori dalla Campania: il Riesame conferma il divieto di dimora Notizie correlate Corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Fi Giovanni ZanniniC’è una misura cautelare per Giovanni Zannini, il consigliere regionale campano ex deluchiano rieletto alle ultime elezioni nelle file di Forza... Zannini, il Riesame conferma il divieto: “Familiarità corruttiva spregiudicata”Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il divieto di dimora in Campania e nelle regioni limitrofe per Giovanni Zannini, consigliere...