Non c'era dietro alcun copione ma proprio per l'effetto sorpresa l'impatto avuto dallo striscione 'Las Malvinas son argentinas', esposto da Leo Messi e compagni al termine della semifinale dei mondiali, è stato enorme. Dall'Argentina emergono i particolari sulla realizzazione del manufatto e di come sia arrivato in campo ad Atlanta, a suggellare una serata perfetta dal punto di vista dei sudamericani, dopo la rimonta rabbiosa festeggiata senza remore dopo il fischio finale. Lo striscione era stato preparato durante la notte precedente la partita da un tifoso, usando il lenzuolo della stanza d'albergo, sui social girano le foto in proposito, ed è stato introdotto allo stadio, dove è stato esposto al termine del match. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso striscione 'Malvinas', Messi e compagni non si tirano indietro: "Diego sarà contento"

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