L’Argentina canta | Per le Malvinas per Diego e per Messi È polemica per il coro proibito ma la Fifa non interviene

Da ilfattoquotidiano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria ai supplementari contro la Svizzera, i giocatori argentini hanno intonato un coro che include riferimenti alle Malvinas, a Diego Maradona e a Lionel Messi. Il canto, considerato politico e controverso, è stato cantato negli spogliatoi, ma la FIFA non ha preso provvedimenti o commentato pubblicamente sulla questione. La polemica riguarda la natura del coro e le sue implicazioni, mentre non sono state segnalate sanzioni o interventi ufficiali da parte dell’organizzazione calcistica internazionale.

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L’ Argentina fa festa negli spogliatoi dopo la vittoria ai supplementari contro la Svizzera. Tra l’euforia e gli abbracci parte il solito coro: “Por Malvinas, per el Diego, per la ultima de Leo Argentina quiero verte bicampeòn “. Per le Malvinas, per Diego (ovviamente Maradona ) e per l’ultima di Messi, spero che l’Argentina diventi bi-campione. Tutto parte da “La quarta stella”, canzone diventata virale grazie al musicista e influencer Palmito. L’Argentina ha vinto tre Mondiali: dopo il titolo conquistato in Qatar, sogna il bis negli Stati Uniti. Ma il coro continua a provocare grandi polemiche. Le proteste non sono ovviamente né per il riferimento a Diego Armando Maradona né per la citazione di Leo Messi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mondiali, polemiche per la canzone proibita dell'Argentina: Per le Malvinas, per Diego e per Messi

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