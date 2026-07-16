Un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori si è espresso pubblicamente prima di entrare in carcere, affermando di passare il testimone e che sarà la sua voce a continuare la battaglia. La difesa ha annunciato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ha definito la vicenda come una battaglia di giustizia. L’uomo non si è ancora costituito in carcere.

Dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori, Roggero si sfoga prima dell'ingresso in carcere. La difesa annuncia il ricorso alla Cedu e parla di "battaglia di giustizia" Mario Roggeronon si è ancora costituito in carcere. Il gioielliere diGrinzane Cavour, in provincia di Cuneo,condannato in via definitiva a14 anni e 9 mesi di reclusioneper l’uccisione di due rapinatori durante una rapina avvenuta il28 aprile 2021, entrerà in carcerenei prossimi giorni.A confermarlo è stato il suo legale, l’avvocatoStefano Marcolini,precisando che il 72enne “lo farà prossimamente”. La decisione arriva dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza pronunciata nei precedenti gradi di giudizio,chiudendo definitivamente il procedimento penale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero, lo sfogo dopo la sentenza definitiva: ‘Vi passo il testimone, ora sarete voi la mia voce’

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