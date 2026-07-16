Un’immagine su Tik Tok mostra Pellegrino D’Avino insieme a Antonio Passariello e a Gomes Clesio Tavares, collaboratore di Valter Lavitola. La foto è stata inserita nel contesto di un’indagine sui finanziamenti ricevuti da Lavitola e sui rapporti con alcuni imprenditori. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti o sulle circostanze dell’incontro.

Una foto — rintracciabile su Tik Tok— ritrae Pellegrino D’Avino in compagnia del «collega» Antonio Passariello e, più rilevante ancora, del factotum di Valter Lavitola, Gomes Clesio Tavares. Così, dal carcere di Rebibbia, D’Avino ha dovuto, ieri, confermare perlomeno una circostanza: la familiarità con l’uomo di Lavitola, suo «collega» nei lavoretti di vigilanza e servizio di sicurezza per locali e cerimonie private in Campania. Le sue ammissioni sono segnate da lacune importanti, alcune all’apparenza inverosimili: «Non conosco Sigfrido Ranucci, non sapevo neppure fosse un giornalista» ha ripetuto, tra l’altro, accanto al suo avvocato, Antonio Falconieri. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Ranucci, si indaga sui finanziamenti ricevuti da Lavitola e i suoi rapporti con gli imprenditori

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