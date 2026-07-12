Sono state acquisite le analisi sul sondaggio che potrebbe aver spinto il conduttore di un programma televisivo in politica, su richiesta di un imprenditore. Le indagini dei pm si concentrano su due ipotesi: finanziamenti illeciti e motivazioni personali. Contestualmente, le forze dell’ordine stanno esaminando i meccanismi finanziari legati ai crediti di carbonio, certificati ambientali che permettono alle imprese di acquistare quote di foreste per compensare le emissioni di gas serra.

ROMA - Mentre la politica continua a dividersi su Report, gli investigatori dell’antimafia si dedicano alle mangrovie: ovvero ai complessi meccanismi finanziari che regolano il Carbon credit, l’emissione sul mercato di bonus governativi per le imprese convertite all’ambiente che acquistino quote di foreste locali. Tutto diventa importante per cercare un possibile movente e dunque ci si concentra sull’ultimo business dell’imprenditore Valter Lavitola legato alle nuove politiche ambientali e ai Paesi in via di sviluppo. Come il Camerun, che da settimane ospita il factotum Gomes Clesio Tavares, dipendente della Cefalù srl e distaccato nell’abitazione dello stesso Lavitola. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Caso Ranucci, si indaga sul sondaggio per lanciare il conduttore in politica voluto da Lavitola: acquisito il report. Per i pm due piste: i soldi e l'ambizione

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