Il caso riguarda le dichiarazioni di un giornalista alla commissione Antimafia, che hanno coinvolto un quotidiano e un sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Le affermazioni sono state definite da un partito di destra come insinuazioni subdole e ricostruzioni. La vicenda si concentra sulle dichiarazioni pubbliche fatte durante l’audizione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle parti coinvolte.

Le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci alla commissione Antimafia che coinvolgono il Giornale e anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari hanno lasciato il segno. Le parole a seguito dell’attentato di cui è rimasto vittima hanno colpito e ora da più parti si chiede che il conduttore di Report, anche alla luce del fatto che per quel fatto è stato indagato il suo migliore amico come mandante, chieda scusa. Ma avrebbe dovuto farlo a prescindere, perché le sue parole non sono mai state corroborate da prove. “Il tempo è il miglior antidoto contro bugie e falsità e finalmente sta emergendo quello che abbiamo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Ranucci, FdI fa quadrato attorno a Fazzolari: “Subdole insinuazioni e ricostruzioni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Cattelani, la maggioranza fa quadrato attorno al sindaco: “Nessun confronto, scelte non condivise”A Caravaggio la situazione politica si fa sempre più tesa dopo la revoca delle deleghe all’ex assessore, che aveva ringraziato gli assessori per il...

Dossena Davis, va fatta chiarezza! L’Udinese fa quadrato attorno al giocatore e chiede giustizia – VIDEO di Elia SerraDurante la partita tra Cagliari e Udinese, è stato diffuso un video che mostra un episodio coinvolgente i due giocatori.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, FdI prepara un esposto alla Procura. La Rai sospende repliche di Report; Fdi attacca Ranucci, la redazione di Report fa quadrato; La nuova mossa di FdI contro Ranucci: esposto ai pm sui rapporti con Lavitola. Condizionavano i servizi di Report; Caso Ranucci, FdI scrive a Report: Segnaliamo la curiosa amicizia con Lavitola. La Rai sospende in via cautelativa le repliche estive.

Chi fa il giornalista si siede anche con Belzebù per avere notizie. A Riscatto Capitale ( #FdI), #AntoninoMonteleone esprime solidarietà a Sigfrido #Ranucci sul caso #Lavitola: Se le indagini confermeranno le responsabilità, sarebbe una grave violazione x.com

L'attentato a Ranucci, FdI prepara un esposto alla Procura sul caso reddit

Caso Ranucci, FdI fa quadrato attorno a Fazzolari: Subdole insinuazioni e ricostruzioniDopo la rivelazione dell’audizione di Ranucci in commissione Antimafia, il partito si è schierato col sottosegretario: Il conduttore chieda scusa ... ilgiornale.it

Ranucci: Esposto FdI? Presupposti erratiSigfrido Ranucci (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna) Sigfrido Ranucci parla con LaPresse all’indomani della notizia dell’intenzione ... msn.com