Durante la partita tra Cagliari e Udinese, è stato diffuso un video che mostra un episodio coinvolgente i due giocatori. L’Udinese ha preso posizione a favore di uno dei propri atleti, chiedendo che venga fatta chiarezza sull’accaduto. La vicenda sta attirando l’attenzione nell’ambiente calcistico italiano, con la squadra che si schiera compatta intorno al suo giocatore.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Quattro anni di errori per il Milan: Furlani colpevole principale del fallimento rossonero – VIDEO di Alberto Petrosilli Inchiesta arbitri, ascoltato in Procura il legale della FIGC Giancarlo Viglione. Gli ultimissimi sviluppi Serie A, ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite, l’annuncio di De Siervo! Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dossena Davis, va fatta chiarezza! L’Udinese fa quadrato attorno al giocatore e chiede giustizia – VIDEO di Elia Serra

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