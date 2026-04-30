Caso Cattelani la maggioranza fa quadrato attorno al sindaco | Nessun confronto scelte non condivise

A Caravaggio la situazione politica si fa sempre più tesa dopo la revoca delle deleghe all’ex assessore, che aveva ringraziato gli assessori per il sostegno morale in privato, aggiungendo di sentirsi al sicuro da vendette e ripicche. La maggioranza si è schierata compatta, respingendo ogni confronto e confermando che le decisioni non sono state condivise. La vicenda prosegue con tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Caravaggio. Si arricchisce di un nuovo capitolo lo scontro politic o seguito alla revoca delle deleghe all’ex assessore Juri Cattelani che, in precedenza, aveva ringraziato gli assessori “per il sostegno morale dato in privato” dove sono “al sicuro da vendette e ripicche”. In una nota congiunta i consiglieri di maggioranza Maria Rosa Castagna, Andrea Castiglioni, Guglielmo Tarcisio Paluschi, Mariella Maddalena Sapelli e Alice Valimberti chiariscono innanzitutto di non aver avuto alcun confronto diretto con l’ex assessore dall’inizio della vicenda fino alla pubblicazione dell’articolo. “Apprendiamo con stupore le recenti dichiarazioni dell’ex assessore – scrivono in una nota congiunta – dalle cui scelte e condotte ci dissociamo apertamente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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