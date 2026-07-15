Una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi è stata emessa contro un gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio nel 2021. La sentenza è stata confermata in via definitiva. Il procedimento si è concluso con l'assegnazione della pena, e l'uomo ha dichiarato di andare in carcere.

Quattordici anni e nove mesi. È definitiva la condanna a Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. «Roggero si costituirà già oggi, non attenderà», hanno detto gli avvocati del gioielliere Stefano Marcolini e Sergio Rovani all'uscita dalla Corte di Cassazione dopo la lettura della sentenza. Su dove andrà, i legali non si espongono: «Deve essere una sua decisione» comunicarlo anche «alla stampa». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Cuneo.

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, condana definitiva (14 anni e 9 mesi): il gioielliere uccise 2 rapinatori a Cuneo. «È finita, vado in carcere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, condana definitiva (14 anni e 9 mesi): il gioielliere uccise 2 rapinatori a Cuneo. Salvini: «Grazia»È arrivata la sentenza definitiva: 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere coinvolto in una sparatoria avvenuta nel suo negozio a Gallo di...

Cuneo, uccise due rapinatori: il gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi di carcereIl 28 aprile 2021, nel negozio di un gioielliere in provincia di Cuneo, tre uomini hanno tentato una rapina.

Temi più discussi: Caso Roggero: la Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour; Studio Aperto: L'accoltellatore resta in carcere Video; Studio Aperto: Uccisa l'attentatrice di Monaco Video; Studio Aperto: Attentato Ranucci, indagato Lavitola Video.

Uccise due rapinatori, condanna definitiva a 14 anni per il gioielliere Mario Roggero x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero - Notizie - Ansa.it reddit

Cassazione, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario RoggeroRespinto il ricorso. Fu condannato per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021 ... tg.la7.it

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario RoggeroÈ definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al ... ansa.it