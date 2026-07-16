Caso Dumarey | Il Comune è con i lavoratori

L’amministrazione comunale di Fauglia ha dichiarato di sostenere i lavoratori della Dumarey. La vicesindaca Emanuela Rombi ha confermato il sostegno durante un incontro con i rappresentanti dei dipendenti. La posizione del Comune è pubblica e si aggiunge a quella di altre istituzioni coinvolte nel caso.

Al fianco dei lavoratori della Dumarey si è schierata fin da subito anche l’amministrazione comunale di Fauglia. La vicesindaca Emanuela Rombi ieri mattina si è presentata al presidio per supportare la mobilitazione: "La nostra presenza non è stato un rito di facciata: le istituzioni sono presenti per condividere questa battaglia e lottare insieme ai lavoratori, alle donne, agli uomini e alle famiglie del territorio - dice -. La situazione della Dumarey è estremamente delicata, ma le istituzioni ci sono, sono presenti e faranno tutto il possibile: difendere il lavoro significa difendere la dignità e il futuro della nostra comunità. Tutto è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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