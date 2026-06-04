Gestione del personale nel caso al Comune di Vasto penalizzati i lavoratori | la denuncia della Uil Fp

La Uil Fp di Chieti ha segnalato problemi nella gestione del personale nel Comune di Vasto, evidenziando squilibri economici e carenze tecniche. Secondo l’organizzazione sindacale, queste criticità penalizzano i lavoratori e potrebbero influire sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. La denuncia si concentra su una gestione giudicata poco accurata che, a detta della sigla sindacale, rischia di avere ripercussioni negative sul funzionamento amministrativo.

La Uil Fp di Chieti lancia l'allarme sulla gestione del personale al Comune di Vasto, denunciando quelli che definisce “forti squilibri economici e una preoccupante approssimazione tecnica che penalizzano i dipendenti e rischiano di riflettersi sui servizi ai cittadini”.La sigla sindacale, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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