Crisi Electrolux le istituzioni fanno fronte comune con i lavoratori | convocato il Tavolo in Provincia

Le istituzioni hanno convocato un tavolo in Provincia per affrontare la crisi di Electrolux, che ha portato alla mobilitazione dei sindacati e alla preoccupazione per i posti di lavoro nel sito di Forlì. La vertenza coinvolge direttamente i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che chiedono interventi concreti per mantenere attiva la produzione. La riunione si svolge in un momento di tensione crescente, con tutte le parti che cercano di trovare una soluzione alla situazione.

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Resta alta la tensione attorno alla vertenza Electrolux, con i sindacati mobilitati per difendere i posti di lavoro e la continuità del sito produttivo forlivese. In vista dell'incontro ministeriale a Roma, le istituzioni locali e regionali si riuniscono per fare fronte comune insieme ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Electrolux, nuovo summit in Regione. «Fare fronte comune nella vertenza» Sullo stesso argomento Crisi Electrolux, convocato un tavolo preliminare tra le regioni Veneto e Friuli Venezia GiuliaSarà convocato per lunedì 18 maggio, alle 16, in videoconferenza un tavolo preliminare sulla crisi Electrolux, in vista dell'incontro già programmato... Tavolo per gli studi umanistici. Gli atenei fanno fronte comuneUna trentina di direttori dei Dipartimenti di studi umanistici di altrettante università italiane si sono confrontati per due giorni a Macerata sulla... La mia totale solidarietà ai lavoratori del gruppo #Electrolux: non siete soli! Il Governo sta seguendo con attenzione la crisi aziendale. Siamo di fronte a un'emergenza che colpisce una presenza industriale storica del nostro Paese, per questo ho presentato un x.com Crisi Electrolux, il ministro Urso all'azienda: Ritiri il piano dei licenziamenti collettivi e dimostri più responsabilitàLe istituzioni puntano a discutere di nuovi investimenti. Le Confindustrie: ma il nodo è la crisi. Gli industriali: Serve un’azione urgente nazionale ed europea sulla competitività ... corrieredelveneto.corriere.it Crisi Electrolux al Mimit, la sindaca Moretti chiede il conto: L’azienda deve spiegare come ha utilizzato i fondi pubblici ricevutiDati alla mano, le parti si preparano all’incontro ministeriale del 25 maggio. Sindacati e istituzioni sottolineano che Electrolux ha beneficiato di importanti sostegni economici dal Governo italiano ... ilgiorno.it