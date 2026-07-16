Case Green tutti i 27 Paesi Ue in procedura d’infrazione | cosa succede adesso

La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro tutti i 27 Stati membri, inclusa l’Italia, per aver mancato il recepimento della direttiva Case Green entro il 29 maggio. La decisione riguarda il mancato rispetto delle scadenze stabilite per l’attuazione delle norme ambientali europee. La procedura prevede ora possibili sanzioni e richieste di adeguamento da parte delle istituzioni europee. La mancata adozione delle misure potrebbe portare a ulteriori azioni legali.

La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro tutti i 27 Stati membri dell’Unione, dunque anche contro l’Italia, per non aver aver recepito la cosiddetta «direttiva Case Green» entro la scadenza del 29 maggio. Ora i governi hanno due mesi di tempo per notificare il recepimento di Bruxelles. In assenza di risposta, l’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen procederà con un parere motivato e porterà avanti l’iter. Lo scorso marzo, la Commissione Ue aveva aperto un’infrazione contro l’Italia e altri 18 Paesi per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Cosa prevede la «direttiva Case Green». 🔗 Leggi su Open.online

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Direttiva case green: scatta la procedura dinfrazione

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La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, dunque anche contro l'Italia, per non aver aver recepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Lo annuncia in una nota, spiegan x.com

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