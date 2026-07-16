La Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro tutti i 27 Stati membri, Italia compresa, riguardo alla direttiva europea sulle “Case Green”. La procedura si concentra sul rispetto delle normative ambientali e sull’attuazione delle misure previste dalla direttiva. La decisione coinvolge tutti i paesi dell’Unione, senza esclusioni, e riguarda il mancato rispetto di specifici requisiti relativi all’efficienza energetica e alla sostenibilità delle abitazioni.

La Commissione Europea mette in riga tutti i 27 Stati membri, Italia inclusa, aprendo una procedura d’infrazione riguardo la direttiva europea sulle “ Case Green ”. Il motivo è il mancato recepimento entro i termini previsti della normativa sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD), approvata nel 2024 e considerata uno dei capisaldi della strategia europea per la transizione ecologica. Perché scatta l’infrazione. La scadenza per notificare il recepimento della direttiva era fissata al 29 maggio 2026, ma nessun Paese ha completato il processo. Bruxelles ha quindi inviato le lettere di costituzione in mora, primo passo della procedura d’infrazione, concedendo due mesi di tempo per adeguarsi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Case Green, l’Ue apre una procedura d’infrazione contro Italia e tutti i 27 Stati membri

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La Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, dunque anche contro l'Italia, per non aver aver recepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Lo annuncia in una nota, spiegan x.com

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