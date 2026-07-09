Nuovi dettagli sono stati scoperti nel caso della casa degli orrori in Ohio, dove 16 bambini sono stati salvati la settimana scorsa. Dai registri di nascita e di morte sono emersi altri due figli della coppia coinvolta, due gemelle siamesi nate e morte il medesimo giorno. La scoperta si aggiunge alle informazioni già note sulla situazione di maltrattamento e abusi all’interno della residenza. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze delle nascite e delle morti.

Nuovi inquietanti dettagli emergono dopo il salvataggio di 16 bambini da quella che sembra essere una casa degli orrori in Ohio la settimana scorsa. I registri di nascita e di morte hanno rivelato che la coppia al centro del caso aveva altri due figli – gemelle siamesi nate e morte lo stesso giorno. Il 30 giugno, la polizia è entrata in un’abitazione della Contea di Vinton, Ohio, e ha scoperto 16 bambini di età compresa tra 18 mesi e 18 anni che vivevano in condizioni che i funzionari hanno poi descritto come “deplorevoli”. Gli investigatori ritengono che più della metà dei bambini avesse trascorso gli ultimi quattro anni confinata in una piccola stanza 9 metri quadri, sebbene le autorità credano che gli abusi e la negligenza siano probabilmente iniziati molto prima. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Emersi nuovi dettagli sulla ”casa degli orrori” in Ohio

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