Un vicino di una proprietà dell’Ohio, dove sono stati trovati 16 bambini in condizioni di grave deprivazione, ha raccontato di aver osservato alcuni dettagli prima del salvataggio. Ha riferito di aver notato comportamenti sospetti e di aver contattato le autorità, ma di non aver mai visto nulla di evidente o che suggerisse immediatamente la situazione terribile in cui si trovavano i bambini. La sua testimonianza si limita a ciò che ha visto e fatto prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Un vicino la cui casa si affaccia sul cortile della proprietà dell’Ohio dove sono stati scoperti 16 bambini che vivevano in condizioni orribili ha rivelato cosa ha fatto – e cosa non ha notato – prima che le autorità effettuassero il sorprendente salvataggio. I bambini, di età compresa tra 18 mesi e 18 anni, sono stati trovati il 30 giugno dopo che l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Vinton ha eseguito un mandato di perquisizione in una piccola abitazione ad Hamden. Il mandato era collegato a un’indagine penale separata. Gli investigatori ritengono che più della metà dei bambini abbia trascorso gli ultimi quattro anni confinata in una piccola stanza di 9 metri quadri, sebbene le autorità credano che i presunti abusi e la negligenza siano probabilmente iniziati molto prima. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Vicino di “casa degli orrori” in Ohio rivela tutto ciò che ha visto

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