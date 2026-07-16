Caro parcheggio quanto mi costi Roma più conveniente di Seregno

Un rappresentante politico ha denunciato che i prezzi dei parcheggi nel centro della città sono troppo elevati. Secondo quanto affermato, i costi sono definiti “intollerabili” e il problema riguarda i principali stalli di sosta. La questione è stata sollevata in modo pubblico, evidenziando la differenza di tariffe rispetto ad altre città, come Seregno, dove i parcheggi risultano più economici.

I parcheggi in città sono troppo cari. A sollevare il caso è Giuseppe Azzarello, capogruppo di Fratelli d’Italia, che denuncia una situazione definita "intollerabile" nei principali parcheggi del centro. Secondo Azzarello le aree di sosta versano in condizioni di degrado da troppo tempo: scarsa pulizia, problemi di sicurezza, presenza di rifiuti e perfino "abitazioni temporanee" all’interno delle strutture. Il consigliere sottolinea come le segnalazioni dei cittadini non abbiano prodotto miglioramenti. A peggiorare il quadro, l’ aumento delle tariffe. "Siamo passati da 80 centesimi a 1,80 euro – sottolinea Azzarello –. A Monza si paga 1 euro, a Roma tra 1,20 e 1,50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ma cosa rischi se occupi un parcheggio a Roma

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