Petros Markaris | Caro affitto quanto mi costi I problemi quotidiani sono un thriller Basta lamentele | bisogna protestare

Da quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il problema del caro affitti sta assumendo proporzioni sempre più evidenti in Italia e in Grecia. Le difficoltà legate ai costi abitativi quotidiani stanno diventando un tema centrale, con molte persone che si trovano a dover affrontare spese crescenti. Le proteste e le richieste di intervento si moltiplicano, mentre gli inquilini chiedono risposte concrete alle istituzioni per affrontare questa crisi.

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Il caro affitti è un’emergenza sociale sempre più pressante. In Italia come in Grecia. Ed è al centro dell’ultimo noir-denuncia di Petros Markaris: "Ci sono coppie che vorrebbero divorziare ma non possono permettersi due appartamenti e allora restano insieme", dice il celebre scrittore e drammaturgo – nato in Turchia e naturalizzato greco – che si prepara a inaugurare il programma della Grecia Paese ospite al Salone di Torino (giovedì 14 maggio, ore 15.45, sala azzurra). Ne La ricchezza che uccide – uscito il 28 aprile per La nave di Teseo, traduzione di Andrea Di Gregorio – due ex coniugi arrivano a farsi trovare con le vene tagliate nel letto della casa dov’erano costretti a coabitare, per lanciare un segnale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Petros Markaris: "Caro affitto, quanto mi costi. I problemi quotidiani sono un thriller. Basta lamentele: bisogna protestare"
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