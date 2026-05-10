Il problema del caro affitti sta assumendo proporzioni sempre più evidenti in Italia e in Grecia. Le difficoltà legate ai costi abitativi quotidiani stanno diventando un tema centrale, con molte persone che si trovano a dover affrontare spese crescenti. Le proteste e le richieste di intervento si moltiplicano, mentre gli inquilini chiedono risposte concrete alle istituzioni per affrontare questa crisi.

Il caro affitti è un’emergenza sociale sempre più pressante. In Italia come in Grecia. Ed è al centro dell’ultimo noir-denuncia di Petros Markaris: "Ci sono coppie che vorrebbero divorziare ma non possono permettersi due appartamenti e allora restano insieme", dice il celebre scrittore e drammaturgo – nato in Turchia e naturalizzato greco – che si prepara a inaugurare il programma della Grecia Paese ospite al Salone di Torino (giovedì 14 maggio, ore 15.45, sala azzurra). Ne La ricchezza che uccide – uscito il 28 aprile per La nave di Teseo, traduzione di Andrea Di Gregorio – due ex coniugi arrivano a farsi trovare con le vene tagliate nel letto della casa dov’erano costretti a coabitare, per lanciare un segnale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petros Markaris: "Caro affitto, quanto mi costi. I problemi quotidiani sono un thriller. Basta lamentele: bisogna protestare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Caro Meazza, ma quanto mi costi? Per Milan-Juventus un biglietto in curva vale 144 euro: proteste sui social e tagliandi invendutiMilano, 24 aprile 2026 – Centoquaranta euro per una curva, duecentocinquantasette se si sceglie un biglietto al primo anello arancio.

“Mi sono presa spesso troppo sul serio, che sbatti ora basta! I life coach con i ‘5 modi per non farti lasciare’, sono il male. Mentre facevo il disco mi sono sfondata di gelatini e dolci, meraviglioso”: parla MadameIl senso di smarrimento e la perdita di sé, i traumi, i conflitti interiori, opportunismo, compromessi e costruzione artificiale del successo dino...