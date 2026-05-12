Auto mia quanto mi costi Per le famiglie di Roma un salasso fino a 3.700 euro all' anno
Secondo uno studio recente, le famiglie di Roma possono spendere fino a 3.700 euro all’anno per mantenere l’auto di famiglia. La cifra varia in base al numero di figli e alle spese legate a carburante, assicurazioni e manutenzione. Questi costi rappresentano un peso considerevole nel bilancio familiare, influenzando le scelte di mobilità e di possesso dell’auto.
Una coppia con figli può arrivare a spendere quasi 3.700 euro l’anno per mantenere l’auto di famiglia. 3.694 euro, per essere precisi. Una cifra superiore a quella di Milano ma, quantomeno, inferiore a quella di Napoli. È questo uno dei risultati dell’analisi effettuata dal portale Facile.it in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Buon giorno a tutti, sono nuovo a questo mondo, ieri ho ricevuto la mia prima auto elettrica, posseggo questa WB, ho dettato i codici per avere la WB sempre aperta perché non trovo la tessera…solo che collegando non funziona! Avete qualche consiglio da d facebook
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