Auto mia quanto mi costi Per le famiglie di Roma un salasso fino a 3.700 euro all' anno

Secondo uno studio recente, le famiglie di Roma possono spendere fino a 3.700 euro all’anno per mantenere l’auto di famiglia. La cifra varia in base al numero di figli e alle spese legate a carburante, assicurazioni e manutenzione. Questi costi rappresentano un peso considerevole nel bilancio familiare, influenzando le scelte di mobilità e di possesso dell’auto.

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