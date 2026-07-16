Alle ore 21, i carri di cartapesta del Carnevale di Viareggio tornano a sfilare di notte, con luci, movimenti e coreografie. Le grandi creazioni, illuminate e animate, si muoveranno lungo le vie della città, trasformando la piazza principale in un palcoscenico all’aperto. La manifestazione estiva si svolge in diverse date, con le sfilate che durano fino a sera, coinvolgendo artisti e spettatori in un’atmosfera vivace.

Dalle ore 21 le grandi costruzioni in cartapesta prenderanno vita grazie a luci, movimenti e coreografie, trasformando la Cittadella in un grande palcoscenico dedicato alla creatività degli artisti viareggini. La serata inizierà già prima dello spettacolo con animazione per tutta la famiglia: giocolieri, musicisti, giochi e attrazioni accompagneranno il pubblico, mentre la musica della Filarmonica Versilia, della banda del Carnevale e dei Pedrasamba farà da colonna sonora all’arrivo delle maschere ufficiali Burlamacco e Ondina. Il secondo appuntamento dell’estate del Carnevale di Viareggio sarà sabato 1 agosto dalle ore 17 nella Pineta di Ponente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Carnevale di Viareggio d’estate: tornano le sfilate dei carri in notturna. Ecco il calendario

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Carnevale di Viareggio 2026...1°Uscita dei carri dalla Cittadella del Carnevale

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