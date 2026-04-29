Carri di Carnevale a Montegrotto corso Terme chiuso l' 1 maggio

A Montegrotto Terme, il corso Terme sarà chiuso questo venerdì, 1 maggio, in occasione della sfilata dei carri allegorici organizzata per la manifestazione de “La Notte di Carnevale a Montegrotto”. La chiusura riguarda l’intera giornata, in previsione dell’evento che coinvolge diverse creazioni artistiche realizzate per la parata. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, attirando pubblico e partecipanti da varie zone.

Montegrotto Terme si prepara alla sfilata dei carri allegorici de “La Notte di Carnevale a Montegrotto”, in programma questo venerdì, 1 maggio. Per consentire lo svolgimento dell’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, corso Terme sarà chiuso al traffico con modifiche.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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