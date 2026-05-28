Tornano le targhe alterne in Costiera | ecco il calendario esatto e le eccezioni

Da salernotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1° giugno riprendono le targhe alterne in Costiera Amalfitana, sulla statale che collega Vietri sul Mare a Positano. Il provvedimento riguarda il traffico veicolare e prevede limitazioni in specifici giorni e orari. Sono previste alcune eccezioni, ma non sono state ancora comunicate nel dettaglio. La misura si applica fino a data da definirsi e interessa i veicoli con targhe dispari e pari, secondo un calendario stabilito dall’amministrazione locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tornano, dal 1° giugno, le targhe alterne in Costiera Amalfitana, sulla statale da Vietri sul Mare a Positano. Come funzionaNei giorni con data pari non possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa pari. Nei giorni con data dispari non possono circolare le auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Costiera Amalfitana, dal 1° giugno tornano le targhe alterne sulla Statale 163Dal primo giugno sono riprese le targhe alterne sulla Statale 163 in Costiera Amalfitana.

Costiera amalfitana, targhe alterne 2026 sulla statale 163: date, orari e comuni coinvolti tra marzo e maggioTra marzo e maggio del 2026, sulla statale 163 della Costiera Amalfitana saranno adottate targhe alterne in due periodi specifici, dal 30 marzo al 6...

Temi più discussi: Costiera Amalfitana, tornano le targhe alterne sulla Statale 163: ecco calendario, deroghe e regole; Costiera Amalfitana, tornano le targhe alterne: ma senza controlli ai varchi il caos è servito; Lockdown energetico: le ipotesi per maggio 2026 in Italia.

tornano le targhe alterneCostiera Amalfitana, tornano le targhe alterne sulla Statale 163: ecco calendario, deroghe e regoleCon l'avvicinarsi della stagione estiva tornano puntuali anche le targhe alterne lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, secondo quanto previsto dall'ordinanza Anas n. 340/2019, misura ormai consoli ... ilvescovado.it

Costiera amalfitana, targhe alterne 2026 sulla statale 163: date, orari e comuni coinvolti tra marzo e maggioLimitazioni tra 30 marzo-6 aprile e 24 aprile-2 maggio 2026 sulla statale 163, con stop dalle 10 alle 18 e deroghe per residenti e categorie autorizzate. Tornano le targhe alterne sulla strada statale ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web