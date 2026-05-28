Tornano le targhe alterne in Costiera | ecco il calendario esatto e le eccezioni

Dal 1° giugno riprendono le targhe alterne in Costiera Amalfitana, sulla statale che collega Vietri sul Mare a Positano. Il provvedimento riguarda il traffico veicolare e prevede limitazioni in specifici giorni e orari. Sono previste alcune eccezioni, ma non sono state ancora comunicate nel dettaglio. La misura si applica fino a data da definirsi e interessa i veicoli con targhe dispari e pari, secondo un calendario stabilito dall’amministrazione locale.

Tornano, dal 1° giugno, le targhe alterne in Costiera Amalfitana, sulla statale da Vietri sul Mare a Positano. Come funzionaNei giorni con data pari non possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa pari. Nei giorni con data dispari non possono circolare le auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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