Un ex sindaco di Fano e dirigente del Pd ha dichiarato che il partito è stato sconfitto in una delle sue aree più forti. Secondo lui, si conclude negativamente una fase storica iniziata subito dopo la fine della guerra. La sua analisi si concentra sulla necessità che il partito cambi atteggiamento e lasci alle spalle il passato. La vittoria avviene in una zona considerata tradizionalmente di riferimento per il partito.

"Il Pd travolto in una delle sue maggiori roccaforti". Per l’ex sindaco di Fano e ex dirigente del Pd, Cesare Carnaroli, "si chiude male una fase storica iniziata nell’immediato dopoguerra. Il prossimo passo sarà l’assalto a Pesaro". E ancora Carnaroli: "Gli strateghi del centrosinistra pesarese devono capire che gli avversari, nel corso degli anni, si sono attrezzati sul piano politico ed hanno iniziato a produrre una classe dirigente che la prossima volta porterà direttamente a Pesaro. Nel centrosinistra, invece, in tre decenni si e’ prodotta una ‘reductio ad unum’ in un territorio che va da Pesaro a Vallefoglia". Carnaroli offre qualche consiglio allo "sconfitto" Pd: "E’ giunta l’ora di aprire una nuova pagina, pulita e possibilmente giovane, sapendo che la strada da percorrere non sarà breve e comporterà studio e duro lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnaroli: "I dem voltino pagina"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pagina dopo pagina, la mostra sul Giorno. I ricordi e il futuro: “Giornalismo puro”

Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limitiDue lotti di riso Carnaroli a marchio di una catena di supermercati sono stati ritirati dal mercato.