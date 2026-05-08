Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti

Due lotti di riso Carnaroli a marchio di una catena di supermercati sono stati ritirati dal mercato. Il ritiro è stato deciso dopo che analisi di laboratorio hanno rilevato un livello di cadmio superiore ai limiti consentiti dalla legge. La nota catena di supermercati ha provveduto a rimuovere i prodotti dagli scaffali e ha informato i clienti attraverso comunicazioni ufficiali. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di salute legati al consumo di questi lotti.

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Due lotti di riso Carnaroli sono stati ritirati dal mercato da parte di Conad. Si tratta di un prodotto a proprio marchio, con la nota catena di supermercati intervenuta a causa del superamento dei limiti di legge per il cadmio. Parliamo di un metallo pesante, la cui presenza negli alimenti può rappresentare un rischio per la salute, soprattutto in casi di esposizione prolungata. Le confezioni in questione sono da 1kg. Pacchetti sottovuoto presenti in tutti i punti vendita della catena sull’intero territorio nazionale. Ecco come riconoscere il prodotto e cosa fare in caso d’acquisto. I lotti coinvolti. Il ritiro riguarda soltanto i seguenti lotti di “ Riso Carnaroli Conad ”, in confezione sottovuoto da 1kg, come detto: Lotto P26010B08, con termine minimo di conservazione fissato al 30012028;.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti Notizie correlate Conad richiama riso Carnaroli dai supermercati per presenza di Cadmio oltre i limiti di leggeIl richiamo di due lotti delle confezioni di riso è scattato in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno rilevato la presenza di... Riso Carnaroli in 55 ricette. Dal primo piatto al dolce. La rassegna nel Sud MilanoBen 55 ricette a base di riso Carnaroli, da quelle più classiche (con ossobuco, o salsiccia) a quelle rivisitate nel segno della sperimentazione (con... Tutti gli aggiornamenti Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limitiConad ritira due lotti di riso Carnaroli per cadmio oltre i limiti di legge. Ecco quali sono i lotti pericolosi e cosa fare se l’hai comprato ... dilei.it Conad richiama riso Carnaroli dai supermercati per presenza di Cadmio oltre i limiti di leggeIl richiamo di due lotti delle confezioni di riso è scattato in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno rilevato la presenza di cadmio ... fanpage.it