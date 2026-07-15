Hanno condiviso momenti teneri | Alcaraz avvistato sul suo yatch nel Golfo di Napoli con una misteriosa ragazza bionda

Carlos Alcaraz è stato avvistato su uno yacht nel Golfo di Napoli insieme a una donna bionda. L'atleta, in fase di recupero da un infortunio al polso destro, ha trascorso alcuni giorni di relax prima di riprendere gli allenamenti. Durante il soggiorno, sono stati catturati momenti di intimità tra i due, che si sono scambiati tenerezze. Non sono stati forniti dettagli sul loro rapporto.

Carlos Alcaraz continua a lavorare per lasciarsi alle spalle il lungo stop dovuto all’infortunio al polso destro, ma prima di tornare agli allenamenti a pieno ritmo si è concesso qualche giorno di vacanza nel Golfo di Napoli. Il tennista spagnolo, fermo da aprile e costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Montreal mentre il recupero procede con cautela, ha scelto il mare della Campania per staccare la spina prima di riprendere la riabilitazione. Secondo quanto rivelato dalla rivista spagnola Semana, Alcaraz ha trascorso alcuni giorni tra Procida, Ischia e Capri in compagnia di una misteriosa ragazza bionda, la cui identità non è stata resa nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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