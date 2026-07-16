Carlo Cottarelli propone di eliminare le promesse irrealizzabili dei politici come risposta alle criticità di un sistema spesso caratterizzato da populismo. Secondo lui, i politici sono bravi a descrivere i problemi ma meno a risolverli, e le soluzioni spesso risultano più costose o meno efficaci del previsto. La sua proposta mira a contrastare questa tendenza, eliminando le promesse che non possono essere mantenute, senza però entrare nei dettagli del metodo.

In questa sciagurata era del populismo, la classe politica è abilissima nel descrivere i problemi e scarsissima nel risolverli. E quando propone una soluzione, spesso costa più del previsto o produce risultati lontani da quelli annunciati. Dal Superbonus a quota 100, passando per il reddito di cittadinanza, misure diverse sono diventate il simbolo dello stesso vizio: annunciare prima e fare i conti dopo. Ogni promessa è debito pubblico. Negli ultimi tempi, alcuni politici non provano neppure a nascondere questo vizio. Durante il programma “In Onda” su La7, Roberto Vannacci ha detto, attingendo alla sua solita retorica logicamente illogica: «Io faccio il politico, non il ragioniere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Carlo Cottarelli ha una soluzione per eliminare le promesse irrealizzabili dei politici

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