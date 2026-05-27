L’economista Cottarelli | Burocrazia? Colpa dei politici

L’economista Cottarelli ha attribuito la responsabilità della burocrazia europea ai politici. Durante un intervento, ha sottolineato che le decisioni politiche sono alla base degli ostacoli amministrativi che rallentano lo sviluppo economico. Secondo le sue parole, la complessità delle procedure e la lentezza delle approvazioni derivano da scelte politiche, e non da problemi tecnici. La sua analisi si concentra sulla relazione tra politica e strutture burocratiche nell’Unione Europea.

Roma, 27 maggio 2026 – L’Europa è un gigante burocratico che frena la crescita, come hanno sostenuto in coro il presidente di Confindustria, Orsini, e la premier Meloni? L’economista Carlo Cottarelli, nell’intervista a Qn, invita a non confondere i due piani: “Un conto è la burocrazia, un altro sono i vincoli decisi dalla maggioranza dei Paesi europei su temi come l’ambiente, il reporting, gli adempimenti”. E allora? “Sono il primo a dire che i vincoli imposti sono eccessivi, perfino irrealistici, perché svantaggiano troppo le imprese europee rispetto a quelle straniere. Non bisogna, però, fare confusione: la questione non è l’Europa in quanto tale ma la maggioranza che ha preso certe decisioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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