Una raccolta firme è stata avviata contro le promesse irrealizzabili fatte durante la campagna elettorale, con l’obiettivo di evidenziare i costi nascosti di tali promesse. L'iniziativa si concentra sulle promesse di tagli di tasse e aumenti di spesa pubblica che spesso vengono fatte senza dettagli sui finanziamenti. La campagna mira a sensibilizzare i cittadini sui rischi di promesse che potrebbero portare a maggiori spese per lo Stato. Nessuna cifra precisa sui costi o sui finanziamenti è stata comunicata.

In campagna elettorale i partiti fanno a gara a chi promette di più, proponendo mirabolanti tagli di tasse e aumenti di spesa, ma i cittadini sanno quanto costa realizzare queste promesse e da dove verranno i soldi per finanziarle? L’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani ha stimato che, alle elezioni del 2018 e del 2022, ci sono state forze politiche che hanno promosso nei loro programmi misure da 140-150 miliardi all’anno. Una volta al governo, poi, i vincitori hanno dovuto ammettere che non c’erano abbastanza risorse per realizzare le misure proposte. Per affrontare la questione, la Fondazione Einaudi e l’economista Carlo Cottarelli... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quanto mi costa? Ecco la raccolta firme contro le promesse irrealizzabili in campagna elettorale

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