Non ci resta che il cappuccino. A colazione e pure per l'aperitivo, magari corretto, se serve a digerire il conto. Che sia con latte scremato o soia, resta una delle rarissime cose che a Milano costano (ancora) meno che nel resto del mondo. Due euro e spiccioli contro gli oltre 7 di Zurigo. Eccola lì, la metropoli meneghina con il suo cappuccino al terzultimo posto della classifica (dopo di lei solo Giacarta e Cairo) dell'edizione 2026 del report "Mapping the World's Prices" realizzato da Jim Reid e Galina Pozdnyakova della Deutsche Bank Research Institute. Dal 2012 analizza il costo delle vita in 69 città di sei continenti. E passa anche da Milano che, cappuccino a parte, ha costi da top ten modiale ma stipendi da mediobassa classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiornale.it - Carissima Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carissimi 4 | Milan, Italy | Hotel Review

Notizie e thread social correlati

Bologna rossa, grassa e... carissima: quanto costano i tortelliniA Bologna, i tortellini sono tornati sotto i riflettori per il loro costo elevato.

Aubameyang svuota un estintore su un dirigente e la paga carissima: Marsiglia costretto a sospenderloPierre-Emerick Aubameyang è stato sospeso dal Marsiglia dopo aver svuotato un estintore su un dirigente del club.

Temi più discussi: Affitti, case a peso d'oro nelle Marche: prezzi più alti dal 2012 ad oggi, + 4,2% nel secondo trimestre 2026 secondo il portale Idealista. Pesaro la più cara; All'Ospedale Humanitas di Rossano è volata in Cielo la nostra carissima Flavia Votino di 51 anni; Affitti, case a peso d'oro nelle Marche: prezzi più alti dal 2012 ad oggi, + 4,2% nel secondo trimestre 2026 secondo il portale...; Affitti, case a peso d'oro nelle Marche: prezzi più alti dal 2012 ad oggi, + 4,2% nel secondo trimestre 2026 secondo il portale...

Quali sono i migliori comuni dove vivere in provincia di Milano? reddit

Carissima Milano. Per capirla bisogna guardare in alto (e sottoterra)Milano, oggi, è una città carissima. Milano, ieri, era una città cara. L’inchiesta sull’urbanistica – che ha portato a 74 indagati, sindaco compreso, e a 6 richieste di arresto per corruzione – ha ... huffingtonpost.it

Cara, carissima Milano: lettera semiseria di un viaggiatore straniero in giro per la cittàCara Milano, permetti a un turista straniero di scriverti poche righe? Innanzitutto credevo che tu fossi più grande. Ma, come si suol dire, nelle botti piccole c’è il vino buono. A proposito di vino, ... milano.repubblica.it