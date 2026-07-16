Carissima Milano
A Milano, il cappuccino si può trovare a prezzi inferiori rispetto ad altre città del mondo, sia a colazione che come aperitivo. Può essere con latte scremato o di soia e viene spesso consumato anche corretto con alcol. Restano poche occasioni in cui questa bevanda costa meno rispetto ad altre località, anche se i prezzi variano a seconda del locale. La differenza di costo si mantiene stabile, rendendo il cappuccino uno dei pochi consumi accessibili a Milano.
Non ci resta che il cappuccino. A colazione e pure per l'aperitivo, magari corretto, se serve a digerire il conto. Che sia con latte scremato o soia, resta una delle rarissime cose che a Milano costano (ancora) meno che nel resto del mondo. Due euro e spiccioli contro gli oltre 7 di Zurigo. Eccola lì, la metropoli meneghina con il suo cappuccino al terzultimo posto della classifica (dopo di lei solo Giacarta e Cairo) dell'edizione 2026 del report "Mapping the World's Prices" realizzato da Jim Reid e Galina Pozdnyakova della Deutsche Bank Research Institute. Dal 2012 analizza il costo delle vita in 69 città di sei continenti. E passa anche da Milano che, cappuccino a parte, ha costi da top ten modiale ma stipendi da mediobassa classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Carissimi 4 | Milan, Italy | Hotel Review
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