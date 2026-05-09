Aubameyang svuota un estintore su un dirigente e la paga carissima | Marsiglia costretto a sospenderlo
Pierre-Emerick Aubameyang è stato sospeso dal Marsiglia dopo aver svuotato un estintore su un dirigente del club. La società ha deciso di escluderlo dalla prossima partita di campionato, rendendo nota la misura disciplinare in seguito all’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione nei media sportivi e ha portato alla sospensione immediata dell’attaccante. Nessun altro dettaglio riguardo alle motivazioni o alle conseguenze è stato reso noto.
Pierre-Emerick Aubameyang escluso dal Marsiglia in vista della prossima partita di campionato. L'attaccante ha svuotato un estintore su un dirigente del club.🔗 Leggi su Fanpage.it
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