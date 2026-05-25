A Bologna, i tortellini sono tornati sotto i riflettori per il loro costo elevato. Alcuni ristoranti propongono questa specialità in brodo durante le festività natalizie, mentre i prezzi al ristorante sono aumentati rispetto agli anni precedenti. La differenza tra le tariffe di alcuni locali ha suscitato reazioni di sorpresa tra i clienti, con alcune persone che hanno trovato il prezzo più alto rispetto al passato.

C’è chi li serve in brodo nelle feste di Natale e chi, leggendo il prezzo, rischia invece un travaso di bile. I tortellini bolognesi a 59 euro al chilo hanno fatto più rumore di una manovra finanziaria, dividendo il web tra indignati, puristi del mattarello e difensori del biologico e dell’alta qualità. E così, mentre sui social si combatte la battaglia del «con quei soldi ci mangio una settimana» contro il «la qualità si paga», il tortellino — un tempo rassicurante simbolo domestico — si ritrova improvvisamente trasformato in oggetto di lusso, quasi fosse una piccola borsa griffata con il ripieno. A scatenare la discussione è stata un’intervista andata in onda su Canale 5, nella quale Claudio Ianiri, titolare del laboratorio “La Sfoglina Bio” di Bologna, ha spiegato perché i suoi tortellini artigianali abbiano raggiunto quella cifra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bologna rossa, grassa e... carissima: quanto costano i tortellini

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