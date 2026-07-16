Cardinale-Milan tutti gli indizi portano ad nuovo corso Ma il verdetto finale spetterà al campo
Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi concreti sotto la guida di Gerry Cardinale e Ruben Amorim, dopo un mese di stallo. La trattativa per un nuovo corso sembra avvicinarsi, ma il risultato finale dipenderà dal campo. La società ha iniziato a pianificare le mosse future, mentre le decisioni definitive saranno prese in base alle prestazioni e agli esiti delle prossime partite. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.
Dopo una situazione di vero impasse durata praticamente per tutto il mese di giugno, la dirigenza del nuovo Milan targato Gerry Cardinale ma soprattutto Ruben Amorim ha mosso i primi veri passi concreti. E dovrà continuare su questa rotta, poiché i 100 milioni abbondanti spesi in pochi giorni di fatto per assicurarsi prima Gonçalo Ramos e poi Mario Gila dovranno essere accompagnati da ulteriori mosse in entrata – e in uscita. C’è ancora tanto, molto da fare. Una vera e propria scalata, ma d’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che questo Milan deve cancellare l'”orribile” 5° posto maturato all’ultima giornata della scorsa stagione, vedendo sfumare sul gong l’unico obiettivo dichiaratamente manifestato, ovvero la Champions League. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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#Cardinale: Vogliamo riportare l'AC Milan al suo heritage. Tutti dobbiamo respirare quell'aria. Noi giochiamo per vincere. Non dobbiamo pensare di non perdere. Questo dev'essere il nostro stile. Il nostro calcio dev'essere eccitante, bello da seguire. #MP x.com
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