Cardinale-Milan tutti gli indizi portano ad nuovo corso Ma il verdetto finale spetterà al campo

Notizia in breve

Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi concreti sotto la guida di Gerry Cardinale e Ruben Amorim, dopo un mese di stallo. La trattativa per un nuovo corso sembra avvicinarsi, ma il risultato finale dipenderà dal campo. La società ha iniziato a pianificare le mosse future, mentre le decisioni definitive saranno prese in base alle prestazioni e agli esiti delle prossime partite. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.