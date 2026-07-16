Cardinale-Milan tutti gli indizi portano ad nuovo corso Ma il verdetto finale spetterà al campo

Da milanzone.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi concreti sotto la guida di Gerry Cardinale e Ruben Amorim, dopo un mese di stallo. La trattativa per un nuovo corso sembra avvicinarsi, ma il risultato finale dipenderà dal campo. La società ha iniziato a pianificare le mosse future, mentre le decisioni definitive saranno prese in base alle prestazioni e agli esiti delle prossime partite. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.

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Dopo una situazione di vero impasse durata praticamente per tutto il mese di giugno, la dirigenza del nuovo Milan targato Gerry Cardinale ma soprattutto Ruben Amorim ha mosso i primi veri passi concreti. E dovrà continuare su questa rotta, poiché i 100 milioni abbondanti spesi in pochi giorni di fatto per assicurarsi prima Gonçalo Ramos e poi Mario Gila dovranno essere accompagnati da ulteriori mosse in entrata – e in uscita. C’è ancora tanto, molto da fare. Una vera e propria scalata, ma d’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che questo Milan deve cancellare l'”orribile” 5° posto maturato all’ultima giornata della scorsa stagione, vedendo sfumare sul gong l’unico obiettivo dichiaratamente manifestato, ovvero la Champions League. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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