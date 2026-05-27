La cessione in più di Comolli | tutti gli indizi portano a Bremer

Da juventusnews24.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutti gli indizi indicano che Bremer potrebbe essere ceduto sul mercato. La «cessione in più» di Comolli sembra puntare proprio a questa direzione, con segnali che si intensificano nelle ultime settimane. Nessuna conferma ufficiale, ma le voci di una possibile partenza del difensore crescono tra gli addetti ai lavori. La trattativa sembra avviata, e le indicazioni suggeriscono che Bremer potrebbe lasciare la squadra nel prossimo mercato.

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di Mauro Munno . Perché si fa sempre più probabile il suo sacrificio sul mercato. Il nuovo ciclo della  Juventus  è costretto a scendere a patti con i rigidi paletti imposti dall’ UEFA. L’amministratore delegato Comolli è stato molto chiaro: le imminenti restrizioni finanziarie in via di definizione con Nyon impongono una convivenza obbligata tra l’ambizione di alzare il livello tecnico della rosa e l’assoluta necessità di far quadrare i bilanci. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per questo motivo, si profila un’ importante cessione imprevista. Se il gioiellino  Kenan Yildiz  rappresenta il punto fermo da cui ripartire, giudicato totalmente incedibile dalla dirigenza, il principale indiziato a fare le valigie è Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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