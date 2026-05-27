di Mauro Munno . Perché si fa sempre più probabile il suo sacrificio sul mercato. Il nuovo ciclo della Juventus è costretto a scendere a patti con i rigidi paletti imposti dall’ UEFA. L’amministratore delegato Comolli è stato molto chiaro: le imminenti restrizioni finanziarie in via di definizione con Nyon impongono una convivenza obbligata tra l’ambizione di alzare il livello tecnico della rosa e l’assoluta necessità di far quadrare i bilanci. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Per questo motivo, si profila un’ importante cessione imprevista. Se il gioiellino Kenan Yildiz rappresenta il punto fermo da cui ripartire, giudicato totalmente incedibile dalla dirigenza, il principale indiziato a fare le valigie è Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La «cessione in più» di Comolli: tutti gli indizi portano a Bremer

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