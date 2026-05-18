Napoli tutti gli indizi portano a Sarri | in arrivo la separazione con Antonio Conte

Le voci di una possibile separazione tra l’allenatore e il club partenopeo si fanno sempre più insistenti. Le indiscrezioni indicano che la decisione potrebbe essere imminente e che l’addio potrebbe arrivare in breve tempo. Le trattative tra le parti sono in corso, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono eventuali annunci ufficiali o sviluppi concreti nelle prossime ore.

Antonio Conte e il Napoli sembrano sempre più vicini a un clamoroso bivio. Nonostante una stagione importante e la sensazione di aver riportato entusiasmo e mentalità vincente nell’ambiente azzurro, nelle ultime settimane si sono moltiplicati i segnali che fanno pensare ad una separazione ormai inevitabile. Le parole pronunciate dopo le ultime partite, i silenzi della società e soprattutto i continui rumors sul futuro dell’allenatore stanno alimentando un clima che lascia presagire un finale già scritto. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non vorrebbe farsi trovare impreparato. Il presidente sa bene che l’anno del centenario del Napoli rappresenterà una stagione storica e simbolica, motivo per cui la scelta del prossimo allenatore dovrà avere un peso enorme sia dal punto di vista tecnico che emotivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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