Caravaggio rissa all’Iperal | paura tra i clienti 21enne finisce in ospedale

Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, all'Iperal di via Treviglio a Caravaggio, si è verificata una rissa tra due uomini nordafricani. La lite è degenerata in violenza, causando paura tra i clienti presenti. Durante l’incidente, un giovane di 21 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Non sono state fornite informazioni sulle cause dello scontro o sulle condizioni di salute del ferito.

Caravaggio. Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio all’Iperal di via Treviglio, dove una lite tra due nordafricani è presto degenerata in una rissa. L’allarme è scattato poco prima delle 19: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi allertate dai presenti. A ricostruire quei momenti concitati sono alcune dipendenti del supermercato, presenti al momento dell’aggressione. “La discussione è iniziata all’interno del supermercato, tra le corsie – dicono –. Hanno lasciato la spesa e sono usciti fuori, dove la situazione è degenerata. Sembravano esserci una ventina di persone”. Richiamate probabilmente dai due litiganti, sono accorse in loco una ventina di persone, tra amici e parenti dei due. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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