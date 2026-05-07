Real Madrid nel caos | rissa tra Valverde e Tchouaméni l’uruguaiano finisce in ospedale

Dopo l’allenamento, una discussione tra i calciatori del Real Madrid è degenerata in una rissa tra Valverde e Tchouaméni. Durante l’incidente, l’uruguaiano è stato colpito e ha subito un infortunio che ha richiesto il trasporto in ospedale. La squadra si trova ora ad affrontare le conseguenze di quanto accaduto in un momento di tensione tra i giocatori.

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