Caravaggio rissa all’Iperal | paura tra i clienti un 21enne finisce in ospedale

Da bergamonews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 16 luglio, nel tardo pomeriggio, all’interno di un supermercato di via Treviglio a Caravaggio, una lite tra alcuni clienti è sfociata in una rissa. La scena ha causato paura tra i presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Un giovane di 21 anni è stato colpito e trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati polizia e ambulanze per gestire la situazione.

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Caravaggio. Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio all’Iperal di via Treviglio, dove una lite è presto degenerata in una rissa. L’allarme è scattato poco prima delle 19: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi allertate dai presenti. A ricostruire quei momenti concitati sono alcune dipendenti del supermercato, presenti al momento dell’aggressione. “La discussione è iniziata all’interno del supermercato, tra le corsie – dicono –. Erano tre o quattro persone, non di più. Hanno lasciato la spesa e sono usciti fuori, dove la situazione è degenerata. Sembravano esserci una ventina di persone”. Ad avere avuto la peggio un giovane di 21 anni che è stato trasportato all’ospedale di Treviglio in codice verde. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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