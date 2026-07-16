Capri che cos' è un' isola? Studiosi a confronto per tre giorni

Da napoli.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una rassegna di tre giorni a Capri si concentra sul concetto di isola, con studiosi che discutono sul tema. L’evento, organizzato dalle Edizioni La Conchiglia, si focalizza sull’insularità in ambito letterario e culturale. La manifestazione coinvolge esperti che analizzano le caratteristiche e le rappresentazioni delle isole, con attenzione alle narrazioni e alle riflessioni sulle isole come spazi di interesse letterario. È la prima iniziativa di questo tipo a Capri dedicata all’argomento.

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Isole nella corrente (letteraria). Nasce dalle capresi Edizioni La Conchiglia una rassegna dedicata all'insularità (a mia memoria, la prima al mondo): una “tre giorni” intitolata appunto «Delle isole, dell'Isola» nella convinzione che le isole, e in particolare quelle del Mediterraneo, sono state fin dall'antichità luogo di trasmissione di conoscenze e culture. “Non quindi un luogo di lontananza e di emarginazione, bensì avamposti utili a intercettare e mettere in contatto civiltà e mondi diversi, se non addirittura contrapposti”, si spiega nel programma messo a punto da Riccardo Esposito, libraio e editore de La Conchiglia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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