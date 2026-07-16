Una rassegna di tre giorni a Capri si concentra sul concetto di isola, con studiosi che discutono sul tema. L’evento, organizzato dalle Edizioni La Conchiglia, si focalizza sull’insularità in ambito letterario e culturale. La manifestazione coinvolge esperti che analizzano le caratteristiche e le rappresentazioni delle isole, con attenzione alle narrazioni e alle riflessioni sulle isole come spazi di interesse letterario. È la prima iniziativa di questo tipo a Capri dedicata all’argomento.

Isole nella corrente (letteraria). Nasce dalle capresi Edizioni La Conchiglia una rassegna dedicata all'insularità (a mia memoria, la prima al mondo): una “tre giorni” intitolata appunto «Delle isole, dell'Isola» nella convinzione che le isole, e in particolare quelle del Mediterraneo, sono state fin dall'antichità luogo di trasmissione di conoscenze e culture. “Non quindi un luogo di lontananza e di emarginazione, bensì avamposti utili a intercettare e mettere in contatto civiltà e mondi diversi, se non addirittura contrapposti”, si spiega nel programma messo a punto da Riccardo Esposito, libraio e editore de La Conchiglia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Capri, che cos'è un'isola? Studiosi a confronto per tre giorni

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Capri saluta Peppino di Capri tra applausi e lacrime: l’ultimo desiderio svelato dal figlio Edoardo commuove l’isolaL’isola di Capri ha reso omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni.

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Addio a Peppino di Capri. In Sicilia ha trovato il suo piccolo alter ego. Avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. Nell'Isola è stato quattro volte. E' di Buseto Alessandro Gervasi, che ha interpretato l'artista in tv. Il servizio di @lvella73 x.com

Sto cercando di decidere tra Monte Argentario e Ischia per la mia luna di miele! Inizialmente volevamo Capri, ma sono un po' sopraffatto dalla combinazione di logistica e folle. Hai qualche consiglio? reddit