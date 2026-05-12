Spin Factor lancia i Capri Talks | due giorni di confronto su politica imprese e informazione

Venerdì 15 maggio alle 17.30, nei Giardini di Augusto, si terrà la prima edizione dei Capri Talks, un evento organizzato da Spin Factor. L'iniziativa prevede due giorni di incontri e discussioni che coinvolgono rappresentanti istituzionali, imprenditori e giornalisti sui temi principali dell’attualità. L’apertura sarà affidata ai saluti del sindaco dell’isola.

Parte venerdì 15 maggio alle 17.30 dai Giardini di Augusto con i saluti del sindaco di Capri, Paolo Falco, la prima edizione dei Capri Talks, format di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi dell’attualità. Il titolo di questo esordio, (Dis)Uniti, vuole essere un invito al confronto sulle sfide che stanno ridefinendo il nostro tempo tra sicurezza energetica e stili di vita, geopolitica e lavoro. Il primo panel vedrà il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato dal Direttore dell’Adnkronos, Davide Desario. A seguire un confronto su cultura e informazione nell’era dell’intelligenza artificiale, moderato...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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