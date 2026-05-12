Spin Factor lancia i Capri Talks | due giorni di confronto su politica imprese e informazione

Da secoloditalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio alle 17.30, nei Giardini di Augusto, si terrà la prima edizione dei Capri Talks, un evento organizzato da Spin Factor. L'iniziativa prevede due giorni di incontri e discussioni che coinvolgono rappresentanti istituzionali, imprenditori e giornalisti sui temi principali dell’attualità. L’apertura sarà affidata ai saluti del sindaco dell’isola.

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Parte venerdì 15 maggio alle 17.30 dai Giardini di Augusto con i saluti del sindaco di Capri, Paolo Falco, la prima edizione dei Capri Talks, format di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi dell’attualità. Il titolo di questo esordio, (Dis)Uniti, vuole essere un invito al confronto sulle sfide che stanno ridefinendo il nostro tempo tra sicurezza energetica e stili di vita, geopolitica e lavoro. Il primo panel vedrà il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato dal Direttore dell’Adnkronos, Davide Desario. A seguire un confronto su cultura e informazione nell’era dell’intelligenza artificiale, moderato...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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