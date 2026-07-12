Capri saluta Peppino di Capri tra applausi e lacrime | l’ultimo desiderio svelato dal figlio Edoardo commuove l’isola
L’isola di Capri ha reso omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni. La cerimonia si è svolta tra applausi e lacrime, con la partecipazione di molti residenti e fan. Il figlio dell’artista ha condiviso l’ultimo desiderio espresso prima della morte, mentre la piazza si è riempita di persone per salutare il cantautore. La salma è stata portata via al termine della cerimonia.
L’isola che lo ha visto nascere e diventare uno degli artisti italiani più amati gli ha restituito tutto l’affetto possibile. Capri si è fermata per l’ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso nei giorni scorsi all’età di 86 anni. Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia nella ex cattedrale di Santo Stefano, dove sono stati celebrati i funerali del cantante che ha fatto conoscere il nome dell’isola in ogni parte del mondo. Al termine della cerimonia, mentre il feretro lasciava la chiesa, un lungo e commosso applauso ha accompagnato l’uscita della bara, avvolta dalle note de “Il sognatore”, il brano che lo stesso artista aveva indicato al figlio Edoardo come la sua canzone del cuore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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Applausi e musica per Peppino di Capri: l’ultimo saluto dell’isola al suo simboloL’isola di Capri ha reso omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni.
Peppino Di Capri, l’ultimo saluto nella sua amata isolaOggi si sono svolti i funerali di Peppino Di Capri sull’isola di origine dell’artista, dove è stato sepolto a 86 anni.
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Capri saluta Peppino di Capri. Il feretro del cantante è arrivato nella sede del Municipio, accolto da un lungo applauso e da tanti cittadini già in coda per rendergli omaggio. In piazzetta, vicino alla stazione della funicolare, i volontari della Protezione civile stan x.com
Oggi Capri saluta uno dei suoi figli più amati. Ci sono persone che, con la loro presenza, diventano parte dell’anima di un luogo. Peppino era una di queste. Con il suo sorriso, la sua gentilezza, la sua disponibilità e il profondo amore per la sua isola, ha lascia facebook
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