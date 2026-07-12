L’isola di Capri ha reso omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni. La cerimonia si è svolta tra applausi e lacrime, con la partecipazione di molti residenti e fan. Il figlio dell’artista ha condiviso l’ultimo desiderio espresso prima della morte, mentre la piazza si è riempita di persone per salutare il cantautore. La salma è stata portata via al termine della cerimonia.

L’isola che lo ha visto nascere e diventare uno degli artisti italiani più amati gli ha restituito tutto l’affetto possibile. Capri si è fermata per l’ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso nei giorni scorsi all’età di 86 anni. Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia nella ex cattedrale di Santo Stefano, dove sono stati celebrati i funerali del cantante che ha fatto conoscere il nome dell’isola in ogni parte del mondo. Al termine della cerimonia, mentre il feretro lasciava la chiesa, un lungo e commosso applauso ha accompagnato l’uscita della bara, avvolta dalle note de “Il sognatore”, il brano che lo stesso artista aveva indicato al figlio Edoardo come la sua canzone del cuore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Capri saluta Peppino di Capri tra applausi e lacrime: l’ultimo desiderio svelato dal figlio Edoardo commuove l’isola

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Peppino di Capri, l'ultima esibizione pubblica alla Certosa di San Giacomo

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Applausi e musica per Peppino di Capri: l’ultimo saluto dell’isola al suo simboloL’isola di Capri ha reso omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni.

Peppino Di Capri, l’ultimo saluto nella sua amata isolaOggi si sono svolti i funerali di Peppino Di Capri sull’isola di origine dell’artista, dove è stato sepolto a 86 anni.

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Capri saluta Peppino di Capri. Il feretro del cantante è arrivato nella sede del Municipio, accolto da un lungo applauso e da tanti cittadini già in coda per rendergli omaggio. In piazzetta, vicino alla stazione della funicolare, i volontari della Protezione civile stan x.com

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