Il Comune di Napoli ha avviato la nomina di dieci nuovi direttori di Municipalità, a seguito della revoca di due giorni fa. La procedura riguarda le aree di competenza, con una particolare attenzione alla gestione delle risorse e ai criteri di selezione. Tra le questioni emerse, si parla di un’unità centrale incaricata di verificare i gettoni di presenza e le modalità di pagamento. La situazione ha generato tensioni interne e richieste di chiarimenti ufficiali.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Comune di Napoli si stanno nominando dieci nuovi direttori di Municipalità, dopo la bufera della revoca di massa di due giorni fa. Ma intanto nasce una “Commissioni Consiliari Municipali”, una Unità organizzativa autonoma nell’ambito dell’Area Direzione Generale. A costituirla è stato un ordine di servizio di Pasquale Granata, direttore generale di Palazzo San Giacomo, di cui si apprende da fonti comunali. Al nuovo organismo è attribuito un ruolo strategico, in questa fase. Una competenza sottratta proprio alle dieci municipalità: condurre l’istruttoria in materia di erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri partecipanti alle commissioni municipali, svolte fino all’entrata in vigore della riforma deliberata dal Consiglio Comunale il 12 maggio scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Caos Municipalità Napoli, caccia a 10 nuovi direttori: spunta unità centrale per la grana gettoni

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