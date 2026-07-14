Tempo di lettura: 3 minuti Un caos nelle Municipalità di Napoli sta avvenendo in queste ore. Prima le voci di prossime lettere di costituzione in mora, quali atti interruttivi della prescrizione, da inviare a consiglieri municipali ed ex tali. Obiettivo: la restituzione di alcuni compensi percepiti da consiglieri municipali, nelle varie commissioni. Poi un presunto decreto sindacale di revoca dei dieci direttori di Municipalità. Vale a dire: proprio coloro che, secondo i rumors, sarebbero stati in procinto di spedire le lettere di messa in mora. Unico dettaglio: il decreto non porta il numero di protocollo, quindi allo stato sarebbe nullo. Il documento ha preso a girare proprio nelle chat di eletti al Comune e nelle Municipalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Municipalità Napoli, è caos: voci di richieste a consiglieri di restituire gettoni e giallo revoca direttori

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