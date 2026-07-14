Municipalità Napoli è caos | voci di richieste a consiglieri di restituire gettoni e giallo revoca direttori
Nelle Municipalità di Napoli si registra un forte fermento. Circolano voci di lettere di costituzione in mora, considerate atti interruttivi della prescrizione, indirizzate a consiglieri municipali ed ex consiglieri. Contestualmente, si parla di richieste ai consiglieri di restituire gettoni di presenza. Inoltre, si parla di un possibile provvedimento di revoca di alcuni direttori, ma senza conferme ufficiali.
Tempo di lettura: 3 minuti Un caos nelle Municipalità di Napoli sta avvenendo in queste ore. Prima le voci di prossime lettere di costituzione in mora, quali atti interruttivi della prescrizione, da inviare a consiglieri municipali ed ex tali. Obiettivo: la restituzione di alcuni compensi percepiti da consiglieri municipali, nelle varie commissioni. Poi un presunto decreto sindacale di revoca dei dieci direttori di Municipalità. Vale a dire: proprio coloro che, secondo i rumors, sarebbero stati in procinto di spedire le lettere di messa in mora. Unico dettaglio: il decreto non porta il numero di protocollo, quindi allo stato sarebbe nullo. Il documento ha preso a girare proprio nelle chat di eletti al Comune e nelle Municipalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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