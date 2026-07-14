È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli il decreto del sindaco che revoca gli incarichi di dieci direttori delle Municipalità. La decisione ufficiale riguarda esclusivamente la revoca dei ruoli dirigenziali, senza ulteriori dettagli su motivazioni o procedimenti. La comunicazione è stata resa nota pubblicamente e conferma la fine degli incarichi di queste figure all’interno delle municipalità cittadine.

Tempo di lettura: 3 minuti Adesso è ufficiale: revocati i dieci direttori delle Municipalità di Napoli. Il decreto del sindaco Gaetano Manfredi ha per oggetto “revoca incarichi dirigenziali”, ed è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune. A quanto si apprende, sarebbe stata una decisione delle ultime ore. Da stabilire eventuali legami con le indiscrezioni circolate nel primo pomeriggio di oggi, secondo le quali i direttori di Municipalità sarebbero stati in procinto di inviare svariate lettere di messa in mora. Destinatari consiglieri ed ex consiglieri municipali. Le missive avrebbero dovuto contenere richieste di restituzione di gettoni percepiti nelle commissioni municipali, nei casi di presunta illegittima percezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Caos Municipalità di Napoli, ora è ufficiale: revocati i 10 direttori

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