Il Cus Foggia brilla ai Cnu 2026 | conquistate sei medaglie e tre titoli italiani universitari

La squadra dell’Università di Foggia ha partecipato ai Campionati Nazionali Universitari 2026 in Piemonte, portando a casa sei medaglie, tra cui tre titoli italiani universitari. La squadra era composta da dodici atleti e ha ottenuto medaglie nelle discipline di lotta e karate. La vittoria nelle discipline di lotta e karate si aggiunge alle altre medaglie conquistate dall’atleta in diverse discipline sportive.

La squadra dell’Università di Foggia, formata da dodici atleti, è tornata dal Piemonte con un bottino di sei medaglie tra cui brillano gli ori conquistati nella lotta e nel karate. Si è conclusa con un bilancio particolarmente positivo la partecipazione dell’Università di Foggia e del Cus Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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