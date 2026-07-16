Il leader del partito di centrosinistra e il ministro dei rapporti con il parlamento si sono incontrati per discutere di alleanze politiche. Durante il faccia a faccia, hanno affrontato la strategia di rafforzare le battaglie parlamentari comuni. L’obiettivo è presentare un fronte unito, capace di mostrare compattezza e di posizionarsi come alternativa di governo. La discussione si è concentrata sulla pianificazione delle prossime iniziative legislative e sulla necessità di consolidare la collaborazione tra i partiti del campo largo.

Intensificare le battaglie parlamentari comuni: è questo l’obiettivo che si è dato il centrosinistra. L’idea è stata condivisa da tutti i leader perché lo scopo è quello di rinviare all’esterno l’immagine di uno schieramento compatto, che si propone come alternativa di governo. Pd, M5S, Avs e non solo, perché, come ricorda sempre Elly Schlein «la coalizione bisogna allargarla, non restringerla» Ieri infatti al Senato sono state presentate le risoluzioni del centrosinistra sull’autonomia differenziata firmate anche da Italia viva. Alla Camera, sempre sullo stesso argomento, lo schema si ripeterà: quattro testi comuni. Ancora non c’è un coordinamento ufficiale dei gruppi parlamentari del centrosinistra, ma, nei fatti, è come se ci fosse. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Campo largo, sfida sulla leadership: il faccia a faccia fra Conte e Franceschini

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