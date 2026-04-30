FOCUS – CANOTTAGGIO | Federico Ceccarino | Dal flat al Beach Sprint ecco perché cambia tutto

Nel mondo del canottaggio sta assistendo a una trasformazione che porta a un nuovo modo di gareggiare. Da una disciplina storica e più lenta si è passati al Beach Sprint, una versione più veloce e impegnativa. Federico Ceccarino, atleta italiano nato nel 2003, spiega come questa evoluzione richieda un diverso approccio e una maggiore esplosività. La sua esperienza mette in luce le differenze tra le due modalità di competizione.

Dal canottaggio tradizionale al Beach Sprint: velocità, esplosività e nuove sfide. In questa intervista con Federico Ceccarino, talento azzurro classe 2003, scopriamo cosa significa cambiare completamente approccio in uno sport in evoluzione. Dopo l’argento mondiale e il bronzo europeo nel 2024, Ceccarino racconta il suo percorso tra canottaggio olimpico e nuove discipline, tra tecnica, pressione e futuro olimpico. Giro di Romandia 2026: Tadej Pogacar vince anche allo sprint, battuto Godon. Settimo Toneatti È il debutto al Giro di Romandia per Tadej Pogacar, ma la voglia di vincere è sempre la stessa. Due. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – CANOTTAGGIO | Federico Ceccarino: “Dal flat al Beach Sprint, ecco perché cambia tutto” FOCUS - CANOTTAGGIO | Federico Ceccarino: “Dal flat al Beach Sprint, ecco perché cambia tutto” Notizie correlate Canottaggio, Mondello protagonista nella tappa del Trofeo Filippi: Italia a testa alta nel beach sprintI canottieri italiani escono a testa alta dalla prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint, organizzata dalla Canottieri Mondello in... Flat tax al 5% sugli aumenti e al 15% sui festivi: ecco come cambia lo stipendio, le simulazioniScatta lo sconto fiscale sugli aumenti dei contratti firmati dal 2024 ad oggi per i dipendenti del settore privato.