Un camion è rimasto incastrato per ore in via Poeti, a causa di un cartello di divieto ritenuto troppo piccolo. I residenti della zona segnalano da tempo che nel tratto tra via Mari e via della Querce, il passaggio di furgoni e camper causa problemi quasi ogni settimana. La segnaletica attuale viene spesso considerata insufficiente per prevenire gli incidenti di questo tipo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Da anni i residenti di via Poeti segnalano allarmati che, nel tratto tra via Mari e via della Querce, il passaggio di furgoni e camper crea problemi quasi ogni settimana. La strada, come molte altre del Comune, è infatti stretta, in pendenza e con "curve secche". Il punto più critico è quello adiacente al tabernacolo, dove i mezzi più larghi "si incastrano", bloccando il transito. L’ultimo episodio è durato addirittura ore, con l’autista bloccato all’interno del mezzo dalle 13 alle 19. Il veicolo, quello di un corriere, è stato rimosso solo alle 23, con non poche difficoltà e con l’ausilio di un trattore. Venerdì è toccato a un camioncino, rimasto fermo in salita per la frizione bruciata e rimosso solo lunedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion incastrato per ore in via Poeti: "Cartello di divieto troppo piccolo"

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